В Красном Селе молодая женщина соблазнила восьмиклассника

25-летней петербурженке грозит уголовное преследование за секс с подростком

25-летней петербурженке грозит уголовное преследование за факт неподобающих отношений с пятнадцатилетним подростком. По предварительным данным, около года назад молодая женщина вступила в сексуальную связь с несовершеннолетним школьником.

Так как мальчик на момент происшествия заведомо не достиг возраста согласия, в связи с актом беззаконной любви должна быть проведена проверка. Полиция передала материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Известно, что 25-летняя жительница Выборгского района переспала с подростком около 1 года назад, весной 2016 года. Это произошло в квартире на Гатчинском шоссе, где дама находилась в гостях. Подростку в то время было 15 лет.

видео: архив