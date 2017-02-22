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В Красном Селе молодая женщина соблазнила восьмиклассника

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25-летней петербурженке грозит уголовное преследование за секс с подростком

25-летней петербурженке грозит уголовное преследование за факт неподобающих отношений с пятнадцатилетним подростком. По предварительным данным, около года назад молодая женщина вступила в сексуальную связь с несовершеннолетним школьником.

Так как мальчик на момент происшествия заведомо не достиг возраста согласия, в связи с актом беззаконной любви должна быть проведена проверка. Полиция передала материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Известно, что 25-летняя жительница Выборгского района переспала с подростком около 1 года назад, весной 2016 года. Это произошло в квартире на Гатчинском шоссе, где дама находилась в гостях. Подростку в то время было 15 лет.

видео: архив

Теги: выборгский район , гатчина , петербург , совращение несовершеннолетнего
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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