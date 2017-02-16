В Красном Селе машина сбила девушку, выбежавшую из-за маршрутки

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель не увидел пешехода, так как она вышла из-за маршрутки. ЧП попало на видео.

В четверг, 16 февраля, в Красном Селе произошла авария с участием пешехода. Девушка стояла около перехода, неожиданно начала переходить дорогу. Ее пропустила маршрутка. В тот момент за общественным транспортом уже была легковая машина. Девушка не стала выглядывать из-за маршрутки, и решила не просто переходить дорогу, а перебежать. Возможно, она испугалась и в панике приняла ошибочное решение. Так или иначе легковушка и пешеход встретились. От удара пострадавшую отбросило.

Водитель сразу же остановился и вышел из салона. Он и еще пара прохожих окружили девушку. Вскоре ее посадили в салон автомобиля. Как сообщает очевидец, водитель и девушка вместе дождались скорую помощь, которая прибыла вскоре. Информации о травмах девушка пока нет.

Стоит отметить, что разметка пешеходного перехода почти полностью стерлась. На дороге осталось лишь несколько полос.

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Фото и видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС для жителей г. Красное Село