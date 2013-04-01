В Краснокамске мужчина без прав стал виновником ДТП с маршруткой

В аварии пострадало три человека

Сегодня ночью, 21 декабря, в Краснокамске Пермского края на одном из перекрестков произошло столкновение автомобиля ВАЗ 21124 и микроавтобуса "Рено Мастер".

24 летний водитель легковушки нарушил скоростной режим и при выезде на перекресток столкнулся с маршруткой, которая совершала поворот. Отечественное авто от удара сильно пострадало. Водитель и две его пассажирки 1995 года рождения с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу. В маршрутке никто не пострадал.

У водителя легковушки нет водительских прав, дающих разрешение на управление транспортными средствами.

Фото: УГИБДД по Пермскому краю

Видео: Piter.TV