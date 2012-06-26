В Красногвардейском районе задержали мужчину с четырьмя кило героина

Подозреваемый пытался сбыть крупную партию наркотика

В рамках следственных действий в Петербурге задержали молодого мужчину. Произошло это у дома №22 по Хасанской улице. После этого в квартире мужчины была обнаружена удивительно большая партия наркотика (героина) – почти в четыре килограмма весом.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти., крупную партию наркотика общим весом почти 4 кг обнаружили в квартире предполагаемого преступника.