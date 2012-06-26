Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:26
0
Moulin_
279
Код вставки плеера

В Красногвардейском районе задержали мужчину с четырьмя кило героина

0
 
 

Подозреваемый пытался сбыть крупную партию наркотика

В рамках следственных действий в Петербурге задержали молодого мужчину. Произошло это у дома №22 по Хасанской улице. После этого в квартире мужчины была обнаружена удивительно большая партия наркотика (героина) – почти в четыре килограмма весом.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти., крупную партию наркотика общим весом почти 4 кг обнаружили в квартире предполагаемого преступника.

Расследование ведётся по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228 Уголовного кодекса России ("Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере").

Видео: из архива

 
Теги: задержание , незаконный оборот наркотиков , особо крупный размер , петербург , статья 228
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5