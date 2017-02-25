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В Красногвардейском районе пожар охватил целый дом

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Сегодня, 25 февраля, в Красногвардейском районе Петербурга произошёл крупный масштаб, захвативший 50 квадратных метра нежилого здания. К счастью, пожарной службе удалось ликвидировать возгорание

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 25 февраля во второй половине дня на Уткином проспекте. Как сообщают спецслужбы, произошло возгорание в помещении заброшенного здания, которое расположено у строительной площадки.
 
Первое сообщение о возгорании поступило в 17:09. Сообщается, что пожарные выехали к дому 13/3 по обозначенному проспекту. По прибытию они приступили к тушению обстановки неэксплуатируемого четырехэтажного здания на площади в 50 квадратных метров.
 
На борьбу с огнем выезжали 14 спасателей при поддержке четырех единиц специальной техники, и таким образом возгорание удалось устранить в 18:11. О пострадавших не сообщалось.
 
Видео: Piter.TV
Теги: мчс , пожар в красногвардейском районе , пожар охватил дом , пожарные
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Происшествия

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    Сегодня
    21:32
    Павел Ершов Ответить

    видео не соответствует адресу показанному в данном объявлении.

    Сегодня
    21:30
    Павел Ершов Ответить

    видео не соответствует улице которою вы показали

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