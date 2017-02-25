В Красногвардейском районе пожар охватил целый дом

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 25 февраля во второй половине дня на Уткином проспекте. Как сообщают спецслужбы, произошло возгорание в помещении заброшенного здания, которое расположено у строительной площадки.

Первое сообщение о возгорании поступило в 17:09. Сообщается, что пожарные выехали к дому 13/3 по обозначенному проспекту. По прибытию они приступили к тушению обстановки неэксплуатируемого четырехэтажного здания на площади в 50 квадратных метров.

На борьбу с огнем выезжали 14 спасателей при поддержке четырех единиц специальной техники, и таким образом возгорание удалось устранить в 18:11. О пострадавших не сообщалось.

Видео: Piter.TV