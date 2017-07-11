Жуткое видео из Краснодара: байкер протаранил авто

Трассу на Кубани не поделили мотоциклист и водитель легковушки. В результате серьезного ДТП погиб человек.

Сегодня ночью, 11 июля, в Краснодаре байкер протаранил легковушку. Инцидент произошел на улице Северной около половины четвертого. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим и вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

По предварительным данным, мотоциклист с пассажиркой на большой скорости ехали по дороге. Неожиданно перед ними появилась легковушка, водитель которой хотел развернуться. На кадрах можно заметить, что от неминуемого удара двухколесный транспорт подбросило на несколько метров вверх.

В результате крупной аварии погиб мотоциклист. Его пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что ДТП на Московском шоссе создало огромную пробку.



Видео: youtube, Алексей 2