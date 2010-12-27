В Краснодаре с карниза 16 этажа сняли обманутую дольщицу

Утром 9 июня полицейские сняли женщину с карниза 16 этажа. О краснодарке известно лишь то, что ранее она пострадала от рук недобросовестного застройщика «Модуль-Инвест», который возводил ЖК «Анит-Сити».

Пятничным утром полицейские сняли женщину с карниза на 16-м этаже.



Как сообщает "Блокнот", очевидцы позвонили в полицию около пяти утра и сообщили, что на карнизе 16-го этажа находится женщина. Прибывшие сотрудники уговорили ее спуститься вместе с ними, а затем передали в руке медиков.



О женщине известно лишь, что она стала жертвой недобросовестного застройщика «Модуль-Инвест», который возводил ЖК «Анит-Сити».