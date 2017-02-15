Жаркое видео из Краснодара: огонь охватил многоэтажку

На тушение пожара выехали 24 человека и несколько спасательных машин. Пламя оказалось настолько сильным, что пришлось эвакуировать 12 жильцов.

Накануне вечером, 14 февраля, в Краснодаре дотла выгорела квартира в многоэтажке. Инцидент произошел около 19 часов 15 минут на Алтайской улице. Увидев пламя и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасателей. На место пожара выехали 24 сотрудника МЧС и пять машин.

Как стало известно, площадь возгорания достигла около 40 кв. м. Из-за столь сильного пожара. Пришлось эвакуировать 12 жильцов дома. Потушить пламя удалось спустя 45 минут. По словам ведомства, пострадавших нет.

В сети появилось видео пожара. На кадрах можно заметить, что огонь вырывается из окон квартиры, во все стороны летят искры. Благодаря слаженной работе спасателей, трагедии удалось избежать. В данный момент выясняют детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в пожаре на Беринга погиб мужчина.



Видео: youtube, Жесть Краснодар и Край