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В Костроме дети нашли 60 тысяч рублей, но себе не оставили
Сегодня, 15:03
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Shdaria
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В Костроме дети нашли 60 тысяч рублей, но себе не оставили

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Дети нашли 60 000 рублей и сообщили об этом в полицию.

 Четвероклассники гуляя в своем дворе нашли кошелек, в котором обнаружили 60 000 рублей и несколько банковских карт. Пока школьники думали, что делать с удачливой находкой, к ним подошла одноклассница Алина Узбякова и предложила сообщить о нашедшем полиции.

Ребята попросили взрослых вызвать полицию. Приехал участковый, составил протокол и обнаружил именной пропуск с местного автокранового завода. Оставалось лишь узнать место жительства хозяина кошелька. Но как оказалось, мужчина, потерявший бумажник все это время ходил по району и искал его. Встретившись, ему вернули пропажу.

Счастливый работник завода отблагодарил детей сладостями. На следующий день приехал в школу, где учатся дети, офицер из МО МВД России "Галичский" и вручил школьникам благодарственные письма. 

Теги: благодарственные письма , кострома , полиция , школьники
Категории: Лента новостей Новости России

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