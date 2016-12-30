В Коста Рике уходящий год ознаменовала встреча двух стихий: огромный метеор пролетел над бушующим вулканом

Уникальное видео появилось в интернете: впервые за историю наблюдений, как за вулканами, так и за метеоритами эти две стихии сошлись в одном месте

Вулкан Турриальба находится в 30 км от Сан - Хосе, столицы Коста Рики в Центральной Америке. Его очередное пробуждение зафиксировали в сентябре 2016 года.

Сейчас ведется активное наблюдение за извержением ведущими вулканологами. Одна из камер видеонаблюдения за вулканами запечатлела уникальные кадры. Довольно крупный метеорит пролетел над жерлом извергающегося вулкана.

По словам известного ученого, специалиста по вулканам, Эрика Санчеса, такой момент зафиксирован впервые за всю историю наблюдений как за вулканами, так и за небесными телами. Это своего рода сенсация для ученых.

К слову сказать, метеорит сгорел в небесных слоях атмосферы в 5 км от Земли и никакой угрозы не представлял.

Видео: YouTube/Costa Rica Hoy