В Конюшенном ведомстве состоялось открытие выставки с картинами, которые еще никто не видел

В Петербурге в Конюшенном ведомстве открылась выставка "Большие картины".

В Петербурге на Конюшенной пл.,1 открылась выставка "Большие картины".

На протяжении нескольких лет здание Конюшенного ведомства скрывалось за строительным забором.

Известно, что недавно Конюшенное ведомство было передано в состав Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В связи с этим, накануне дня рождения Северной столицы, музей представит небольшой фрагмент этого уникального архитектурного комплекса.

Также, будет возможность увидеть некоторую часть музейной коллекции большеформатной живописи ХХ века. Эти двадцать картин хранятся в фондах музея на валах (в скрученном состоянии), и очень редко выставляются из-за огромного размера. Некоторые работы можно увидеть впервые за последние годы. Более того, посетителям предоставится возможность запечатлеть картины, которые и вовсе никто ранее не видел.