Смертельное видео из Хабаровска: пьяный водитель протаранил такси

Трассу в Комсомольске-на-Амуре не поделили два автомобиля. В результате крупной аварии погибла пассажирка такси.

Сегодня утром, 10 мая, В Хабаровском край водитель иномарки представительского края не справился с управлением и на большой скорости протаранил машину "такси". Инцидент произошел около 7 часов на Аллее Труда. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, очевидцам удалось запечатлеть последствия аварии на видео.

Предположительно, водитель "Тойоты" устроил погоню с сотрудниками полиции. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и протаранил машину "такси". На кадрах можно заметить, что от удара оба втомобиля получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, в результате крупной аварии погибла 35-летняя пассажирка такси.

Известно, что сотрудникам МЧС пришлось даже резать автомобиль, чтобы извлечь из него пострадавших.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. По предварительным данным, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Видео: youtube, Комсомольск-на-Амуре