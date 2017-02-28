Банда лже-сантехников под руководством женщины обирала пенсионеров в Колпине

Правоохранительным органам удалось задержать мошенников, которые под видом сантехников обманывали пенсионеров. Со своих жертв они брали деньги за установку водоочистных систем.

Полиция Колпинского района вычислила и задержала банду из трех человек, которых обвиняют в мошенничестве. Обманщики обещали пенсионерам установить водоочистную систему и брали с них деньги. После этого сантехников старики уже не видели.

В банде было трое человек. Женщина руководила всеми процессами. Двое мужчин ходили по квартирам пенсионеров. Они представлялись сотрудниками фирмы по установке водоочистительных систем. Объясняли своим жертвам все преимущества своих установок. А чтобы втереться в доверие, даже делали замеры. Старикам обещали скидку и просили за услугу всего 24 тысячи. Доверчивые люди отдавали им деньги, после чего мошенники исчезали без следа.

Всех троих отправили под стражу. Сейчас правоохранители ищут других жертв мошенников. Жертвами обманщиков стали как минимум трое пенсионеров. Но в полицию Колпина поступило четыре заявления, так что послужной список может вырасти. Есть подозрения. Что команда работала еще и в Ленобласти.