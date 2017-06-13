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В Колпино ночью сгорели две бытовки и Mercedes‍

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Пожар тушили на Межевой улице в Колпино

Минувшей ночью, с воскресенья на понедельник, 12–13 июня 2017 года, на Межевой улице в Колпино произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного около четырех часов утра. 

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили две полыхающие строительные бытовки и припаркованный подле них занявшийся огнем "Мерседес".

На тушение пожара ушло около часа. По предварительным данным, за время инцидента никто не пострадал. 

"Полностью сгорели и разобраны две дощатые размером 2х6 метров бытовки, в припаркованном рядом автомобиле "Мерседес" сгорели сгораемые части", - говорится в сообщении МЧС.

 

Видео: архив
Теги: автомобильный пожар , колпино , петербург , пожар
Категории: Новости СПб Происшествия

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