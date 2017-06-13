В Колпино ночью сгорели две бытовки и Mercedes‍

Пожар тушили на Межевой улице в Колпино

Минувшей ночью, с воскресенья на понедельник, 12–13 июня 2017 года, на Межевой улице в Колпино произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного около четырех часов утра.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили две полыхающие строительные бытовки и припаркованный подле них занявшийся огнем "Мерседес".

На тушение пожара ушло около часа. По предварительным данным, за время инцидента никто не пострадал.

"Полностью сгорели и разобраны две дощатые размером 2х6 метров бытовки, в припаркованном рядом автомобиле "Мерседес" сгорели сгораемые части", - говорится в сообщении МЧС.

Видео: архив