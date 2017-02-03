В Колпино на пожаре серьезно пострадали двое детей

Мальчик и девочка госпитализированы с отравлением угарным газом

Накануне ранним вечером в Колпино, на улице Танкистов, в многоэтажном доме горела квартира. По данным МЧС, сообщение о пожаре в квартире дома 18 по улице Танкистов поступило 2 февраля в 17:26. Известно, что в отдельной "двушке" горела обстановка в одной из комнат.

После пожара в одну из городских больниц госпитализировали двоих детей, мальчика и девочку, которые живут в этой квартире. Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик отравились угарным газом.

Медики сообщили, что диагнозы детей звучат как "острое ингаляционное отравление угарным газом". Девочке повезло меньше: ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Видео: архив