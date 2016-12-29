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В Колпино эвакуировали детский сад из-за бомбы

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Около полудня поступила информация, что в детском саду бомба. Прибывшие на место специалисты взрывного устройства не обнаружили

Сегодня, 19 января, в районе полудня в правоохранительные органы поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что в дошкольном дестском учреждении №35 по улице Вернадского в Колпинском районе Санкт - Петербурга находится бомба.

На указанное в звонке место незамедлительно выехали спасательные службы и специалисты инженерно - технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт - Петербургу и Ленинградской области. Работники детского сада и дети были эвакуированы из здания и размещены на время в соседний детский сад. Специалисты совместно с кинологами обследовали здание на наличие взрывчатых веществ. 

Обследование завершили в 13.45. Бомб и взрывчатых веществ обнаружено не было. Звонок оказался очередным телефонным хулиганством. 

Полиция устанавливает личность звонившего.

Видео: Piter.TV

Теги: бомба , дети , колпино , телефонный худиган , эвакуация
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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