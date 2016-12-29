В Колпино два человека ранили из "самопала"

В Колпино мужчина и женщина были ранены огнестрельным оружием кустарного производства

Вечером 2 января в поликлинику №71 города Колпино врачами скорой помощи были доставлены 65 летний мужчина и 54 летняя женщина с огнестрельными ранениями. У мужчины огнестрелом повреждена левая кисть, а у женщины правое плечо.

Пострадавший мужчина передал врачам "скорой" предмет из скрепленных между собой металлических трубок. Это изделие было передано в полицию. Спустя сутки специалистами МВД было определено, что предмет является огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, сообщает "Фонтанка".

Полиция города Колпино устанавливает все причины и обстоятельства данного происшествия и личность автора самодельного оружия.

Видео: Piter.TV