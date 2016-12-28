Появилось последнее видео со старейшей пандой из Китая

В Сычуане умер самый старый в мире самец панды. Пан-Пану был 31 год.

В сети появилось последнее видео панды по кличке Пан-Пан. Бамбуковый медведь умер в национальном заповеднике на 31 году жизни. Это был старейший в мире самец панды. Конечно, он уже был слаб: страдал от общих болезней старости. Об этом сообщает Петербургский дневник.



В прошлом году Пан-Пану на тридцатилетие в качестве торта подарили ледяную скульптуру с морковью. Стоит отметить, что этот бамбуковый медведь внес немалый вклад в развитие популяции панд. Пан-Пан стал отцом более 130 раз. Четверть всех панд в мире, обитающих в неволе, являются его детьми. Надо сказать, что Пан-Пан прожил довольно долго. В среднем под присмотром и в неволе панды живут около 25 лет. В диких условиях бамбуковым медведям отведено не более 20 лет жизни.



Самой старейшей самке панды Цзя Цзя было 38 лет, кода она умерла в октябре этого года в Океаническом парке Гонконга. Ранее мы писали, что, по мнению ученых, домашние питомцы лечат болезни.

Видео: youtube, Giant Panda Friends International