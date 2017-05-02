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Неожиданное видео из Китая: демонтаж здания вызвал панику

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Гости и жители городка Чжанчжоу нехило перепугались, заметив, как на их глазах обрушается 12-этажное здание.

Недавно в сети появилось любопытное видео: демонтаж одного из зданий, расположенного в городке на юге Китая, перепугал туристов и местных жителей. Предположительно, инцидент произошел 25 апреля в Чжанчжоу. Очевидцы происшествия успели запечатлеть на видео эффектное обрушения 12-этажного дома, которое вызвало самую настоящую панику.

На кадрах можно заметить, как в одночасье рухнуло целое здание. Судя по записи, данный инцидент стал абсолютной неожиданностью для прохожих, несмотря на обилие баннеров и забор вокруг объекта, поскольку многие просто перепугались и поспешили удалиться подальше от рухнувшего дома. Хотя власти города предупреждали о готовящемся сносе ветхого строения, которое, кстати, даже не пришлось подрывать. Специалисты просто ослабили его несущую конструкцию.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Петербурга: на Костромском дотла выгорел дом.

Видео: youtube,  ESPM

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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