В Китае построили самый длинный в мире автомобильный тоннель под водой

Протяженность подземного моста между Гонконгом и Мокао составила 6,7 километров. Кроме того, дорога расположилась на глубине в 40 метров под водой.

Как сообщает телеканал CCTV, в Китае появился самый длинный подводный мост. Протяженность сооружения составила 6,7 километров при глубине в 40 метров ниже уровня моря.

Впрочем, столь масштабный проект стал лишь частью планируемого транспортного узла. Еще будет построен мост длинной в 23 километра и два искусственно созданных островов. Благодаря этому станет намного проще и быстрее добираться из Гонконга до Чжухая через Мокао. Если раньше поездка занимала около трех часов, то теперь вся дорога займет не более получаса.

Алина Синицына

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