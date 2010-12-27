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В Китае построили квантовый компьютер, который в 25 000 раз быстрее существующих аналогов
Сегодня, 15:46
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Butenko
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В Китае построили квантовый компьютер, который в 25 000 раз быстрее существующих аналогов

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Китай снова впереди планеты всей. На этот раз азиатские ученые первыми построили настоящий квантовый компьютер.

Китай заявил о том, что ему удалось выиграть "квантовую гонку" в строительстве вычислительных машин. На пресс-конференции в Шанхае представители Института перспектив и исследований рассказали о своей крупной победе. Китайские ученые заявили, что первыми в мире построили настоящий квантовый компьютер, который превосходит все существующие сегодня образцы вычислительной техники. По предварительным данным, его мощность в 25 000 раз больше, чем у лучших образцов суперкомпьютеров. А в будущем сотрудники Университета техники и науки планируют провести несколько апгрейдов своей разработки. 

Отметим, что созданием суперкомпьютеров на основе квантовых технологий сейчас занимаются сразу несколько стран: в их числе США, Индия и России. Так, первый российский квантовый компьютер создают прямо сейчас в Новосибирске. Однако первыми приручить скоростные частицы и квантовую вычислительную технику смогли именно в Китае.  Разработчиками проекта значатся Пан Жианвей и Чжи Сяобо.

 
В ближайшее время "умная машина" обещает побить международные рекорды в квантовом контроле максимальных чисел перепутанных фотонных квантовых бит и запутанных сверхпроводящих квантовых битах.  По мнению китайцев, квантовые компьютеры смогут решать определенные проблемы в разы быстрее , чем классические компьютеры. 
 

 

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Категории: Мировые новости

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