В Китае построили квантовый компьютер, который в 25 000 раз быстрее существующих аналогов

Китай снова впереди планеты всей. На этот раз азиатские ученые первыми построили настоящий квантовый компьютер.

Китай заявил о том, что ему удалось выиграть "квантовую гонку" в строительстве вычислительных машин. На пресс-конференции в Шанхае представители Института перспектив и исследований рассказали о своей крупной победе. Китайские ученые заявили, что первыми в мире построили настоящий квантовый компьютер, который превосходит все существующие сегодня образцы вычислительной техники. По предварительным данным, его мощность в 25 000 раз больше, чем у лучших образцов суперкомпьютеров. А в будущем сотрудники Университета техники и науки планируют провести несколько апгрейдов своей разработки.

Отметим, что созданием суперкомпьютеров на основе квантовых технологий сейчас занимаются сразу несколько стран: в их числе США, Индия и России. Так, первый российский квантовый компьютер создают прямо сейчас в Новосибирске. Однако первыми приручить скоростные частицы и квантовую вычислительную технику смогли именно в Китае. Разработчиками проекта значатся Пан Жианвей и Чжи Сяобо.

В ближайшее время "умная машина" обещает побить международные рекорды в квантовом контроле максимальных чисел перепутанных фотонных квантовых бит и запутанных сверхпроводящих квантовых битах. По мнению китайцев, квантовые компьютеры смогут решать определенные проблемы в разы быстрее , чем классические компьютеры.