В Китае нашли останки древних людей-великанов

Рост «великанов» составлял чуть больше 1,8 метра, что существенно больше, чем рост современных жителей Китая

Останки "гигантских людей, живших примерно пять тысяч лет назад, обнаружили во время раскопок близ города Цзинань китайские археологи. Ученые решили, что люди принадлежали к так называемой культуре Луншань. Она была распространена в бассейне реки Хуанхэ в первой половине II тысячелетия до н. э. Ей предшествовала культура Яншао, а сменила уже полностью китайская культура Шан-Инь.

По словам главы центра по изучению истории и культуры при Шаньдунском университете Фана Хуэя, жившие в этом регионе люди активно занимались сельским хозяйством и имели доступ к различным продуктам питания, что существенно повлияло на их физический облик.

Раскопки недалеко от города Цзинань продолжаются с прошлого года. За это время эксперты обнаружили на месте раскопок остатки 104 домов, 20 мест религиозного пользования и 205 могил.