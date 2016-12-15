В Китае нашли останки древних людей-великанов

Останки "гигантских людей, живших примерно пять тысяч лет назад, обнаружили во время раскопок близ города Цзинань китайские археологи. Ученые решили, что люди принадлежали к так называемой культуре Луншань. Она была распространена в бассейне реки Хуанхэ в первой половине II тысячелетия до н. э. Ей предшествовала культура Яншао, а сменила уже полностью китайская культура Шан-Инь.
По словам главы центра по изучению истории и культуры при Шаньдунском университете Фана Хуэя, жившие в этом регионе люди активно занимались сельским хозяйством и имели доступ к различным продуктам питания, что существенно повлияло на их физический облик.
Раскопки недалеко от города Цзинань продолжаются с прошлого года. За это время эксперты обнаружили на месте раскопок остатки 104 домов, 20 мест религиозного пользования и 205 могил.