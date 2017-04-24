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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 10:33
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Asyaromanenkova
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Полиция начала масштабные обыски в Кировском районе у подозреваемых в насилии над детьми

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Следователи и сотрудники уголовного розыска начали в понедельник утром не менее десяти обысков, связанных с делом о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В понедельник. 24 апреля, около 20 следователей со всего Петербурга и около 40 оперативников отделов по убийствам и заказного отдела Уголовного розыска собрались в Следственном комитете Кировского района. Правоохранителей разделили на группы и вручили им пакеты с постановлением на обыск. Служители закона разъехались более чем по десяти адресам.

Как стало известно "Фонтанке" от источника в СК, оперативные мероприятия связаны с расследованием дела по статье о насильственных действиях сексуального характера. В совершении этого подозревают целую группу лиц.

Уголовное дело за разврат в отношении детей было возбуждено накануне в СК Кировского района. Подробностей пока не сообщается. Отмечается, что такие масштабные обыски в связи с этой статьей в Петербурге проходят впервые.

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Теги: кировский район , насилие над детьми , новости спб , обыск , происшествия спб
Категории: Происшествия

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