В Петербурге тепловые сети Кировского района не выдержали испытания

В Кировском районе 17 мая тепловые сети не выдержали испытания. В результате чего, схема движения автомобилистов изменена.

В Петербурге испытания тепловых сетей назначенное на 17 мая , но неожиданно, испытания создали неудобства на дороге. Улица Подводника Кузьмина оказалась залита водой, рассказывают очевидцы в соцсетях.

Петербуржские жители выложили в сеть фотографии инцидента. На снимке заметно, что две полосы дороги залиты водой. На место происшествия прибыли сотрудники аварийной службы. Они оградили опасную зону, чтобы не было последствий в дальнейшем. Тем самым сотрудники службы изменили схему движения автомобилей.

Водителям теперь приходится объезжать опасный участок через тротуар.

Фото: соцсети