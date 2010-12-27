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В Петербурге тепловые сети Кировского района не выдержали испытания
Сегодня, 16:13
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Shdaria
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В Петербурге тепловые сети Кировского района не выдержали испытания

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В Кировском районе 17 мая тепловые сети не выдержали испытания. В результате чего, схема движения автомобилистов изменена.

 В Петербурге испытания тепловых сетей назначенное на 17 мая , но неожиданно, испытания создали неудобства на дороге. Улица Подводника Кузьмина оказалась залита водой, рассказывают очевидцы в соцсетях. 

Петербуржские жители выложили в сеть фотографии инцидента. На снимке заметно, что две полосы дороги залиты водой. На место происшествия прибыли сотрудники аварийной службы. Они оградили опасную зону, чтобы не было последствий в дальнейшем. Тем самым сотрудники службы изменили схему движения автомобилей. 

Водителям теперь приходится объезжать опасный участок через тротуар. 

 

Фото: соцсети

Теги: дорога , дорога залита водой , петербург , тепловые сети
Категории: Новости СПб Лента новостей

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