В Петербурге тепловые сети Кировского района не выдержали испытания

В Петербурге испытания тепловых сетей назначенное на 17 мая , но неожиданно, испытания создали неудобства на дороге. Улица Подводника Кузьмина оказалась залита водой, рассказывают очевидцы в соцсетях.
Петербуржские жители выложили в сеть фотографии инцидента. На снимке заметно, что две полосы дороги залиты водой. На место происшествия прибыли сотрудники аварийной службы. Они оградили опасную зону, чтобы не было последствий в дальнейшем. Тем самым сотрудники службы изменили схему движения автомобилей.
Водителям теперь приходится объезжать опасный участок через тротуар.
Фото: соцсети