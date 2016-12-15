В результате ДТП в Кировском районе Ленобласти пострадали восемь человек

В результате ДТП с участием КАМАЗ и рейсовым автобусом на автодороге Санкт-Петербург – Кировск пострадали восемь пассажиров.

Как сообщает "Конкретно.ру", в аварии с участием КАМАЗ и рейсовым автобусом на автодороге Санкт-Петербург - Кировск пострадали восемь пассажиров, шесть из которых были направлены на амбулаторное лечение.



ДТП произошло утром около 7.45, когда водитель КАМАЗ, 43-летний житель Узбекистана, двигаясь из города Кировска к городу Отрадное, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с рейсовым автобусом № 440.



Водитель автобуса, 51-летний житель Отрадного, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами грудной клетки, таза и шейного отдела позвоночника. Также госпитализированы 66-летний пострадавший с переломом ноги и 57-летняя жительница Кировского района с сотрясением мозга и ушибом спины.



Шесть пассажиров автобуса после оказания медицинской помощи, направлены на амбулаторное лечение.



Стоит сказать, что в салоне автобуса находилось 20 человек.