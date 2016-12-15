Страшное видео из Петербурга: фура протаранила автобус с пассажирами

В Кировске водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил общественный транспорт. В результате крупной аварии пострадали несколько человек.

Сегодня утром, 4 июля, в Ленинградской области трассу не поделили два габаритных транспортных средства: КамАЗ и пассажирский автобус. По всей видимости, инцидент произошел в районе 10 часов на Набережной улице в Кировске. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия крупной аварии.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и вылетел на стречку, где протаранил автобус №440, следовавший по маршруту "Рыбацкое – Шлиссельбург".

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции," скорая" и спасатели. Известно, что пять человек получили легкие травмы, а у одного из водителей сломана нога, передает 47news.

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Видео: вконтакте, Денис Степанцев