В Кировске годовалый ребенок упал с барной стойки

Маленький ребенок свалился с метровой высоты вместе с автокреслом

Накануне вечером, в понедельник, 16 января 2017 года, в Кировске Ленинградской области госпитализировали годовалого ребенка с травмами, полученными после падения.

Мальчика привезли в шлиссельбургскую больницу после того как в скорую позвонили родители малыша. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и большой гематомой на лбу. Состояние малыша оценивается как средней тяжести.

По словам родителей ребенка, мальчик получил травмы после падения с примерно метровой высоты. Его посадили в автокресло и вместе с этим автокреслом посадили на устроенную в кухне барную стойку. Оттуда годовалый ребенок по недосмотру родителей и упал.

Отмечается, что семья малыша полная, считается благополучной и до сих пор в поле зрения полиции и органов опеки не попадала.

Видео: из архива