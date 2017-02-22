В Кирове полицейская машина задавила пенсионера-инвалида на зебре

Пожилой мужчина с тростью пересекал проезжую часть по переходу. Сотрудник Росгвардии не заметил пешехода и задавил его.

Накануне днем, 21 февраля, в Кирове служебный автомобиль наехал на пенсионера, который пересекал дорогу по зебре. Инцидент произошел около 13 часов на Октябрьском проспекте возле дома №83.

Установлено, что 89-летний мужчина намеревался перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Возле дороги он остановился, посмотрел налево и начал движение. Автомобиль, который находился ближе к пенсионеру, притормозил, пропуская пешехода. На полпути прихрамывающего старичка сбила патрульная машина. От удара пенсионер упал. Спустя несколько секунд он попытался подняться. Виновник аварии, 39-летний сотрудник Росгвардии, выбежал из машины и помог пожилому мужчине. Пешеход получил, судя по всему, незначительные травмы, госпитализировать его не стали.

В данный момент выясняют детали происшествия. По факту аварии уже началась служебная проверка. По какой причине водитель патрульного автомобиля не заметил пешеход, предстоит выяснить. Известно, что мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения.

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