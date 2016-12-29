В Кирове "Мерседес" впечатал "девятку" с женщиной за рулем в столб

В интернете опубликовали видео с места автомобильной аварии, произошедшей сегодня, 16 января

Серьезная авария произошла сегодня, 16 января, в 14.40 на улице Ломоносова в Кирове.

Со стороны улицы Лепсе двигалась "девятка", за рулем находилась 30 летняя женщина. По полосе встречного движения ехал автомобиль "Мерседес". Автоледи решила повернуть, но не пропустила встречный автомобиль. Произошло столкновение.

От удара отечественную легковушку вынесло с дороги на обочину в большой сугроб и впечатало в стоящую там железобетонную опору. Удар от столба пришелся, судя по кадрам видео, на водительское место "девятки".

Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. ГИБДД проверяет все обстоятельства и причины данной аварии.

Видео: ВК/Злой Кировчанин,Дмитрий Обадин