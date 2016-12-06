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В Киришском районе бульдозерист погиб под гусеницей

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На автодороге в Киришском районе Ленобласти 22 июня мужчина при запуске бульдозера стоял на гусенице, его одежду зацепило, а после мужчину самого затянуло под бульдозер. От полученных травм бульдозерист скончался.

Как сообщает "Фонтанка", на автодороге в Киришском районе Ленобласти 22 июня произошел трагический случай. Мужчина при запуске бульдозера стоял на гусенице, в результате чего его одежду зацепило и его самого затянуло под бульдозер. От полученных травм бульдозерист скончался.

Проверку ведёт следком Ленобласти.

Теги: происшествия спб
Категории: Новости СПб

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