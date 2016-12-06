Как сообщает "Фонтанка", на автодороге в Киришском районе Ленобласти 22 июня произошел трагический случай. Мужчина при запуске бульдозера стоял на гусенице, в результате чего его одежду зацепило и его самого затянуло под бульдозер. От полученных травм бульдозерист скончался.
Проверку ведёт следком Ленобласти.
Сегодня, 12:28
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В Киришском районе бульдозерист погиб под гусеницей
На автодороге в Киришском районе Ленобласти 22 июня мужчина при запуске бульдозера стоял на гусенице, его одежду зацепило, а после мужчину самого затянуло под бульдозер. От полученных травм бульдозерист скончался.
Как сообщает "Фонтанка", на автодороге в Киришском районе Ленобласти 22 июня произошел трагический случай. Мужчина при запуске бульдозера стоял на гусенице, в результате чего его одежду зацепило и его самого затянуло под бульдозер. От полученных травм бульдозерист скончался.