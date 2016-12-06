В Киришском районе бульдозерист погиб под гусеницей

0 0

На автодороге в Киришском районе Ленобласти 22 июня мужчина при запуске бульдозера стоял на гусенице, его одежду зацепило, а после мужчину самого затянуло под бульдозер. От полученных травм бульдозерист скончался.