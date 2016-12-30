В Киргизии ищут совратителя несовершеннолетней школьницы

15-летнюю девушку соблазнил 18-летний юноша

В Невском районе Петербурга 36-летняя мать школьницы обратилась в полицию с рассказом о том, что еще в сентябре 2016 года в Киргизии ее 15-летняя дочь вступила в сексуальную связь с молодым человеком по имени Ильхам, которому уже исполнилось 18 лет.

Женщина сообщила, что произошел инцидент в городе Токмаке Чуйской области Республики Кыргызстан. Неясно, при каких обстоятельствах происходили свидания 15-летней школьницы и молодого жителя Бишкека и насколько они были добровольными, так или иначе, по российским законам девочка еще не достигла возраста согласия.

Таким образом, есть основания для проверки инцидента правоохранительными органами. Материалы с выводами, сделанными по результатам этой проверки, будут направлены в правоохранительные органы Киргизии.

Видео: из архива