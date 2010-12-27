В Кингисеппском районе постоялец изнасиловал 86-летняя пенсионерку

Недавно вышедший из тюрьмы мужчина надругался над 86-летней старушкой, пустившей насильника пожить в ее доме.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Кингисеппском районе Ленобласти в деревне Новопятницкое 86-летняя старушка пострадала от рук 58-летнего постояльца, которого она впустила к себе пожить.



По некоторым данным, подозреваемый раньше был сожителем дочери потерпевшей и недавно освободился из тюрьмы.



Во вторник, 11 июля злоумышленник напился и изнасиловал старушку. Преступника задержали на месте происшествия по звонку потерпевшей.