В Киеве ранили готовившего покушение на Путина россиянина

При стрельбе в Киеве ранили человека, подозреваемого в покушении на Путина

Во время перестрелки на Подоле в Киеве был ранен россиянин Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на Владимира Путина. Об этом сообщил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook. Он отметил, что сейчас и Адам Осмаев, и киллер с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным следствия, Осмаев с женой пришли на интервью к журналисту из французской газеты Le Monde, который неожиданно достал пистолет и выстрелил в Осмаева. После этого жена Осмаева открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера.

Ранее против Адама Осмаева возбуждалось уголовное дело по подготовке покушения на Владимира Путина после президентских выборов в РФ.