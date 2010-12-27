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В Киеве ранили готовившего покушение на Путина россиянина
Сегодня, 21:14
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Sheker
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В Киеве ранили готовившего покушение на Путина россиянина

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При стрельбе в Киеве ранили человека, подозреваемого в покушении на Путина

 Во время перестрелки на Подоле в Киеве был ранен россиянин Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на Владимира Путина. Об этом сообщил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook. Он отметил, что сейчас и Адам Осмаев, и киллер с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в больнице. 

По данным следствия, Осмаев с женой пришли на интервью к журналисту из французской газеты Le Monde, который неожиданно достал пистолет и выстрелил в Осмаева. После этого жена Осмаева открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера. 

Ранее против Адама Осмаева возбуждалось уголовное дело по подготовке покушения на Владимира Путина после президентских выборов в РФ. 

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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