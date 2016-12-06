В центре Киева загорелось здание бывшего "Центрального гастронома"

В Киеве эвакуировали Печерский райсуд из-за пожара на Крещатике

В центре украинской столицы загорелось здание на Крещатике, где раньше располагался Центральный гастроном. Ориентировочная площадь возгорания составляет 1 тыс кв. м. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. На месте работают около 100 человек личного состава и 22 единицы спецтехники, возле здания дежурят автомобили "скорой помощи". Была угроза распространения огня на здания, которые расположены недалеко от торгового центра, но спасатели смогли это предотвратить.

Из-за пожара в здании Центрального гастронома на Крещатике пришлось приостановить работу Печерского районного суда Киева, который располагается в соседнем здании. Также был заблокирован проезд по Крещатику и улице Богдана Хмельницкого. Информации о пострадавших пока нет.

По словам бывшего депутата Киевсовета и общественного деятеля Елены Терещенко-Ескиной, причиной пожара, скорей всего, стал умышленный поджог.

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