В Кемеровской области отец довел сына-подростка до самоубийства

В Кемеровской области отец жестоким обращением довел 17-летнего сына до самоубийства

Житель Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в доведении до самоубийства 17-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по кемеровской области.

По словам представителей регмонального Следственного комитета, мужчина на протяжении полугода жестоко обращался со своим сыном. Мужчина оскорблял подростка, заставлял выполнять тяжелую физическую работу, постоянно избивал. По словам соседей, на их глазах обвиняемый кричал на сына за то, что тот без спроса обул его тапки. После чего заставил разуться и оставил подростка босиком.

Регулярное унижение со стороны отца толкнуло подростка на суицид. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что парень пребывал в длительной психотравмирующей ситуации.

Уголовное дело в отношении 45-летнего отца направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкциям соответствующей статьи УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.