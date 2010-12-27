В Кемеровской области девочка выпрыгнула из окна, но от переломов не спас зонтик, на который она надеялась

В Кемеровской области девочка выпала из окна 4 этажа и выжила. Ребенок решил, что зонтик поможет плавно приземлится.

В Кемеровской области с 4 этажа упала 6 летняя девочка и выжила. После падения девочку отправили в больницу, у нее различные переломы.

Следственная проверка показала, что в этот день за ребенком следил дедушка. Он отлучился ненадолго из квартиры, а девочка в это время выпала из окна. Соседи обнаружили ее лежащей возле дома, а рядом с ней был раскрытый зонт.

По предварительным данным, девочка ранее просматривала фильм, где героиня летала с зонтиком. Возможно, пострадавшая решила, что у нее получится также и прыгнула с 4 этажа.