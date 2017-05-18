В Кемерово в ДТП арматура пробила лобовое стекло иномарки

В сети появилось видео момента ДТП с камеры видеонаблюдения

Необычная серьезная авария произошла накануне, 17 мая, на парковке у ТЦ "Привоз". Сегодня появилось видео момента аварии с камеры видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видео видно, как грузовой УАЗ с железными трубами начинает выезжать с парковки, а в него на приличной скорости врезается "Ниссан". Плохо закрепленные трубы сваливаются с УАЗ и пробивают лобовое стекло иномарки.

62-летний водитель "Ниссан" получил сотрясение мозга. После оказания ему первой необходимой помощи в больнице был отпущен домой для амбулаторного лечения.

Фото: ВК, Регион 42 Кемерово

Видео: ВК,Максим Глушенков