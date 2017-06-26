В Кемерово столкнулись экскаватор, "Газель" и внедорожник

В сети появилось видео момента аварии

Серьезная авария произошла накануне, 25 июня, на улице Алтайская в Кемерово.

На узкой дороге на повороте столкнулись три транспортных средства: экскаватор, внедорожник и "Газель". В сети опубликовали видео с видеорегистратора, установленного в автомобиле очевидца происшествия. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как внедорожник, чтобы не задеть пешехода, который шел по краю проезжей части, заехал на встречную полосу движения. В это время по встречной полосе шла на обгон экскаватора грузовая "Газель". Произошло столкновение, а затем "Газель" протаранил и экскаватор, который не смог молниеносно остановиться.

ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии. И установить степень виновности водителей.

Видео: ВК, Кирилл Трофимов