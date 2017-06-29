В Казани водитель уснул за рулем и врезался в столб

Автомобиль после удара загорелся

Жуткая авария произошла накануне в 4 часа утра в Казани недалеко от местного нового ипподрома.

По предварительной версии водитель автомобиля уснул за рулем и съехал с проезжей части, где и произошло столкновение с опорой. Сразу после удара автомобиль вспыхнул. Кроме водителя в машине находились два пассажира. Все они успели покинуть автомобиль.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии с мотоциклом и легковой машиной во Владивостоке, в которой вспыхнул мотоцикл после удара с машиной.

Видео: ВК,Лиля Хасанова