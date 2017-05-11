В Казани на улице Кайбицкой сгорела "Лада Калина"

В столице Республики Татарстан произошел пугающий пожар.

Жители Казани сообщают в социальных сетях об автомобильном пожаре в одном из дворов города. В Сети появилось видео с горящей машиной, расположенной на улице Кайбицкой. По словам очевидцев, огонь охватил автомобиль "Лада Калина" отечественного производства. Кадры пожара были сняты и выложены в Сеть, когда пламя практически полностью уничтожило легковушку.

На видео можно заметить, что "Калина" припаркована вдалеке от других транспортных средств. В связи с этим огонь не смог перекинуться на соседние машины или постройки.

По уточненным данным, пожар произошел во дворе дома №14. Прибывшие на место ЧП пожарные залили автомобиль пеной, но это не спасло его от полного уничтожения: легковушка уже не подлежит восстановлению.

Видео: tatarstan_avto