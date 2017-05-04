Удивительное видео из Казани: на озере Харовое появились бобры

В Ново-Савинском районе местные жители запечатлели прогулку бобров в водоеме, который некогда находился на грани уничтожения.

В минувшую среду, 3 мая, в сети появилось любопытное видео: в озере Харовое плавали бобры. Инцидент произошел на северо-востоке Казани. Местные жители были приятно удивлены новыми постояльцами водоема, поскольку некогда Харовое находилось на грани уничтожения.

На кадрах можно заметить, как грызун спокойно разгуливает по мелководью, не стесняясь людей. По словам очевидцев, раньше на озере они видели одного плоскохвостого зверя. А теперь, судя по всему, на водоеме поселилось целое семейство. Видимо, экологическая ситуация на Харовом значительно улучшилась.

Местные также сообщают, что озеро удалось спасти сравнительно недавно. Благодаря неравнодушным жителям Казани теперь вокруг Харового расположился экопарк.

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Видео: вконтакте, Назиля Альмашева