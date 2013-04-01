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В Казани мать оставила новорожденную дочь в пакете на улице

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Прохожий, нашедший младенца, передал его в больницу

Чудовищное событие произошло 25 августа нынешнего года в Казани.

40-летняя Альбина Тюленева, находясь возле одного из домов по улице Сафиулина, оставила пакет с новорожденной дочерью и скрылась. Прохожий, нашедший малышку, передал ее в республиканскую детскую больницу. 

Девочка была завернута в коричневый пуховый платок. Запись с камеры наблюдения помогли опознать Тюленеву. Женщину задержали, сейчас она находится под стражей. Свою вину она признала полностью.

Сегодня, 23 декабря, состоится суд.

Видео: Piter.TV

 

Теги: казань , криминал , покушение на убийство , суд
Категории: Новости России Криминальные происшествия

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