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Видео из Казани: легковушка перевернулась на трамвайных путях

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В Ново-Савиновском районе водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости протаранил ограждение, после чего автомобиль отлетел на трамвайные пути и перевернулся.

В минувшую среду, 26 апреля, в Казани легковушка перевернулась на трамвайных путях. Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера на пересечении улиц Декабристов и Воровского. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия аварии удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, водитель иномарки "БМВ" почувствовал толчок сзади, после чего потерял управление и на большой скорости протаранил ограждение. От удара машину отбросило на трамвайные пути, и она перевернулась.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Водитель аварии не пострадал.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Челябинска: после ДТП одну из легковушек отбросило на тротуар.

Видео: группа вконтакте "ЧП | ДТП Казань"

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Категории: Лента новостей Новости России

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