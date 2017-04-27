Видео из Казани: легковушка перевернулась на трамвайных путях

В минувшую среду, 26 апреля, в Казани легковушка перевернулась на трамвайных путях. Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера на пересечении улиц Декабристов и Воровского. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия аварии удалось зафиксировать на видео.
Предположительно, водитель иномарки "БМВ" почувствовал толчок сзади, после чего потерял управление и на большой скорости протаранил ограждение. От удара машину отбросило на трамвайные пути, и она перевернулась.
К счастью, обошлось без трагических последствий. Водитель аварии не пострадал.
В настоящее время устанавливаются детали происшествия.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Челябинска: после ДТП одну из легковушек отбросило на тротуар.
Видео: группа вконтакте "ЧП | ДТП Казань"