В Казахстане планируют запретить ношение никаба и паранджи

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана разрабатывает законопроект о запрете ношения никаба и паранджи в общественных места[

Власти Казахстана планируют запретить носить в общественных местах никаб или паранджу. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве по делам религий и гражданского общества. В настоящее время Министерство по делам религий и гражданского общества работает над текстом соответствующего законопроекта.

«В этой работе основная цель – безопасное будущее страны. Для нас важно, чтобы люди понимали опасную сущность радикальных религиозных течений и могли находить различия между ними и традиционными религиозными основами», - заявил глава министерства Нурлан Ермекбаев.

Также отмечается, что власти Казахстана планируют ужесточить ответственность за противозаконное вовлечение в религиозную деятельность несовершеннолетних, а также повысить финансовую прозрачность религиозных и духовных организаций, в частности, усилив надзор за государственными служащими, связанными с ними. Особое внимание в законопроекте будет уделено защите прав атеистов.