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kalbas90
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В Казахстане из-за порвавшегося троса котельная рухнула на человека

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В Западно-Казахстанской области чуть не закончилось трагедией погрузка котельной на грузовик с помощью крана.

 Страшное происшествие произошло в Западно-Казахстанской области. На видео видно, как при погрузки модуля котельной на фуру груз сорвался и упал на фуру с человеком. По словам очевидцев, один из рабочих попытался развернуть котельную, однако в этот момент трос оборвался и груз рухнул внутрь фуры. О состоянии здоровья рабочего, который находился в грузовике неизвестно.

Теги: авария , казахстан , кран , происшествие
Категории: Лента новостей Происшествия

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