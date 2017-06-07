В Казахстане из-за порвавшегося троса котельная рухнула на человека

В Западно-Казахстанской области чуть не закончилось трагедией погрузка котельной на грузовик с помощью крана.

Страшное происшествие произошло в Западно-Казахстанской области. На видео видно, как при погрузки модуля котельной на фуру груз сорвался и упал на фуру с человеком. По словам очевидцев, один из рабочих попытался развернуть котельную, однако в этот момент трос оборвался и груз рухнул внутрь фуры. О состоянии здоровья рабочего, который находился в грузовике неизвестно.