Первые фото: В Карелии перевернулся туристический автобус с 34 пассажирами

Сегодня, 14 января на 236-м километре автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе перевернулся автобус с 34 пассажирами. Есть погибшие.

Об этом инциденте на заснеженной трассе сегодня сообщается на сайте МВД по региону. Авария произошла в районе часа дня по московскому времени на 236-м км автодороги "Сортавала", в Лахденпохском районе. На настоящий момент известно, что водитель не справился с управлением на извилистой дороге. В результате этого автобус перевернулся на бок.

Два человека были госпитализированы с места аварии. В момент ДТП в автобусе, который ехал из Санкт-Петербурга в Рускеалу, находились 34 пассажира. По факту аварии была инициирована проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.





Также, в сеть выложили список пострадавших и погибших в аварии:

Пострадавшие:

Фардикина Дарья, 25 лет;

Денесенко Анатолий, 57 лет (госпитализирован с ушибом грудной клетки);

Граборева Ирина, 47 лет;

Дрюмова Анастасия, 20 лет;

Дрюмова Татьяна, 41 год;

Панчина Ольга, 31 год;

Панчина Ирина, 57 лет;

Сагды Ангелина, 29 лет;

Андреева Елизавета, 22 года; Сидорова Галина Александровна, 27 лет.

Погибшие: Лачининская Ольга, 60 лет.

Видео: VK, Сортавала с высоты птичьего полёта

Фото: VK, Петрозаводск Карелия