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Первые фото: В Карелии перевернулся туристический автобус с 34 пассажирами

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Сегодня, 14 января на 236-м километре автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе перевернулся автобус с 34 пассажирами. Есть погибшие.

Об этом инциденте на заснеженной трассе сегодня сообщается на сайте МВД по региону. Авария произошла в районе часа дня по московскому времени на 236-м км автодороги "Сортавала", в Лахденпохском районе. На настоящий момент известно, что водитель не справился с управлением на извилистой дороге. В результате этого автобус перевернулся на бок.

Два человека были госпитализированы с места аварии. В момент ДТП в автобусе, который ехал из Санкт-Петербурга в Рускеалу, находились 34 пассажира. По факту аварии была инициирована проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.



Также, в сеть выложили список пострадавших и погибших в аварии:

Пострадавшие: 
Фардикина Дарья, 25 лет;
Денесенко Анатолий, 57 лет (госпитализирован с ушибом грудной клетки);
Граборева Ирина, 47 лет;
Дрюмова Анастасия, 20 лет; 
Дрюмова Татьяна, 41 год; 
Панчина Ольга, 31 год; 
Панчина Ирина, 57 лет;
Сагды Ангелина, 29 лет;
Андреева Елизавета, 22 года;
Сидорова Галина Александровна, 27 лет. 
 
Погибшие: Лачининская Ольга, 60 лет. 
 
Видео: VK, Сортавала с высоты птичьего полёта
Фото: VK, Петрозаводск Карелия
 
 
 
Теги: авария на сортавале , авария на трассе сортавала петербург , карелия , туристический автобус
Категории: Новости России Лента новостей Происшествия ДТП

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