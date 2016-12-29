Первые фото: В Карелии перевернулся туристический автобус с 34 пассажирами

Об этом инциденте на заснеженной трассе сегодня сообщается на сайте МВД по региону. Авария произошла в районе часа дня по московскому времени на 236-м км автодороги "Сортавала", в Лахденпохском районе. На настоящий момент известно, что водитель не справился с управлением на извилистой дороге. В результате этого автобус перевернулся на бок.
Два человека были госпитализированы с места аварии. В момент ДТП в автобусе, который ехал из Санкт-Петербурга в Рускеалу, находились 34 пассажира. По факту аварии была инициирована проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.
Также, в сеть выложили список пострадавших и погибших в аварии:
Фото: VK, Петрозаводск Карелия