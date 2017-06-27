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В Каменец-Подольске после ливня мост превратился в водопад

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Непогода затопила улицы, сломала деревья и рекламные щиты.

В Каменец-Подольске на Хмельнитчине накануне 26 июня, прошел сильный дождь, что улицы превратились в реки, а Новоплановский мост в старой части стал напоминать водопад. Зачарованные горожане увлеченно снимали все на телефоны. Ливень сопровождался сильным ветром, который ломал деревья и срывал рекламные щиты. Мощный ветер и град разрушил все на своем пути. Десятки поломанных деревьев, разрушены электросети, раскрыты крыши домов.

Теги: водопад , каменец-подольск , украина , ураган
Категории: Происшествия Лента новостей

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