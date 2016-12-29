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В Калининском районе произошла массовая драка школьников

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Двух избитых школьников госпитализировали после драки

Накануне вечером, 12 января 2017 года, на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга произошла драка школьников, после которой двоих мальчиков-подростков госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибами грудной клетки и закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Дети сумели рассказать, что около четырех часов того же дня около дома №68 по Гражданскому проспекту их избили трое неизвестных подростков.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео: из архива

Теги: драка , драка школьников , калининский район , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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