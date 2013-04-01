На улице Руставели иномарка сбила молодого мужчину, который перебегал дорогу

Пешеход попытался перебежать дорогу вне зоны перехода и угодил под автомобиль

Трагедия произошла в Калининском районе, недалеко от дома №65 по проспекту Руставелли. Мужчина пытался перейти дорогу не по светофору или пешеходному переходу. Водитель автомобиля Audi заметил пешехода, но не успел полностью затормозить. Произошло столкновение, мужчина 1981 года рождения получил тяжелые травмы. На место аварии прибыли сотрудники «Скорой помощи», но спасти пострадавшего не смогли, пешеход погиб на месте. За рулем иномарки находился мужчина 1985 года рождения, в результате столкновения он не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства происшествия и виновник аварии.

В ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях сниженной видимости и наледи на дорогах. Кроме того, пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только по пешеходному переходу.

Видео: Piter.tv