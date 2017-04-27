Из-за испытаний теплосетей в двух районах Петербурга станет небезопасно

В двух районах Северной столицы пройдут испытания теплосетей. Жителей Калининского и Красносельского районов просят сразу же сообщать, если они заметят парение или разлив воды.

Теплоэнергетическая компания Петербурга продолжает проводить испытания теплосетей. На этот раз будут тестировать трубы в Калининском и Красносельском районах. Во время испытаний по трубопроводу пускают воду на максимальной температуре – 110 градусов. Если в районе поверки окажется повреждена труба, то возникнет разлив горячей воды.

Поэтому жителей районов просят не приближаться к местам парения и разлива воды. А автомобили лучше не оставлять в охранной зоне теплосетей. О таких случаях лучше сразу сообщать в экстренные службы или в ГУП "ТЭК СПб".

В Калининском районе будут проверять состояние магистралей, расходящихся от Политехнической и Гражданской котельных. Кипяток пустят вдоль улиц Вавиловых, Академика Байкова, Раевского, Курчатова, Дюкло, Шателена, Политехнической, Новороссийской, Тихорецкого проспекта, проспектов Пархоменко, Непокоренных, Науки и Тореза, Институтского, Гражданского, 2-го Муринского, Светлановского проспектов.

Проверке подвергнется 2-й Красносельская котельная в одноименном районе. Поэтому разогретую воду пустят между улицами Добровольцев, Чекистов, Авангардной, проспектов Народного Ополчения и Ветеранов.